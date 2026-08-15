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Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en Voïvodie de Mazovie, Pologne

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Varsovie
12
gmina Wiazowna
3
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Maison 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Je vous offre une maison à louer, construite en 2026 et située dans une zone attrayante. C'e…
$2,683
par mois
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Agence
Mazur Estate
Langues
Русский, Polski, Українська
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Caractéristiques des propriétés en Voïvodie de Mazovie, Pologne

avec Garage
avec Vue sur la mer
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