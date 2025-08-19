Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Voïvodie de Mazovie, Pologne

Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Nombre d'étages 5
RÉSERVÉ À 200 mètres de la station PKP GrochówArchitecture moderne et minimalisteAppartement…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Pruszkow, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Pruszkow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 6/7
Pruszków os. "Nouvelle ville de Pruszków" - Place Mécanique - à vendre unique, modernement f…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Langues
Русский, Polski
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 2/2
Ils attendent les nouveaux propriétaires. ÉLÉGANT ESTER DANS UN GRAND NEIGHBOOD. ENVIRONNEME…
$380,391
Laisser une demande
TekceTekce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Nombre d'étages 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Milanowek, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Milanowek, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2/3
A vendre un appartement de deux niveaux dès 2019 au Centre Milanówka.Appartement 80,6m2 situ…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Gluchow, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 2/1
NOUVEL INVESTISSEMENT - 3 SEGMENTS - 5 min de Grójec, près de Varsovie BIENVENUE - nous co…
$142,073
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Gluchow, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Sol 1/2
NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE - nous démarrons un lotissement avec seulement trois unité…
$142,073
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

