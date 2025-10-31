Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Varsovie, Pologne

4 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Nombre d'étages 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 2/2
Ils attendent les nouveaux propriétaires. ÉLÉGANT ESTER DANS UN GRAND NEIGHBOOD. ENVIRONNEME…
$380,391
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Nombre d'étages 5
RÉSERVÉ À 200 mètres de la station PKP GrochówArchitecture moderne et minimalisteAppartement…
Prix ​​sur demande
