Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Voïvodie de Lublin
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Voïvodie de Lublin, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Teptiukow, Pologne
Appartement 3 chambres
Teptiukow, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 1/2
À Vendre, Appartement, 3 pièces, 83.50 m2, str. Pelplińska, Warszawa, Marymont-Kaskada.Nous …
$532,156
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
OKEASK
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Appartement dans Sol, Pologne
Appartement
Sol, Pologne
Nombre d'étages 3
Description of property Guest house with potential including…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement dans Zakrzow, Pologne
Appartement
Zakrzow, Pologne
Nombre d'étages 1
Français:Avis de non-responsabilité Bienvenue dans un lieu unique où le luxe rencontre la na…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
AuraAura
Appartement dans Sol, Pologne
Appartement
Sol, Pologne
Description du bien Une maison d'hôtes avec du potentiel et …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement dans Celejow, Pologne
Appartement
Celejow, Pologne
Français:Avis de vente Beau terrain dans un quartier calme du village de Celejów LOCALISATI…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Voïvodie de Lublin, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller