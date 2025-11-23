Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Voïvodie de Petite-Pologne
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Garage

avec garage Studios à vendre en Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Cracovie, Pologne
Studio 1 chambre
Cracovie, Pologne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
LOCATION: We present a studio apartment for rent on Twardowskiego Street in Kraków – near…
$602
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller