Studios à vendre en Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne

2 propriétés total trouvé
Studio 2 chambres dans Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne
Studio 2 chambres
Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Nombre d'étages 5
FLAT M2: Deux chambres, hall, salle de bains, kitchenetteNous sommes heureux de vous présent…
$179,885
Studio 1 chambre dans Cracovie, Pologne
Studio 1 chambre
Cracovie, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 4
UN APPARTEMENT DE DEUX CHAMBRES DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ ET ÉLÉGANT au centre de Cracovie.App…
$216,199
