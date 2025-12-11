Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Kornik, Pologne

Appartement dans Kornik, Pologne
Appartement
Kornik, Pologne
Surface 21 800 m²
Une base militaire déclassifiée et privatisée avec un plan local dans un endroit non divulgu…
$724,643
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Czolowo, Pologne
Appartement 3 chambres
Czolowo, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 95 m²
Appartement fumeur dans maison privée 3 pièces 73,73 m2 + garage 21,61 m2
$171,466
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
