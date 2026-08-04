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Propriétées résidentielles à vendre en Koluszki, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Studio 6 chambres dans Koluszki, Pologne
Studio 6 chambres
Koluszki, Pologne
Nombre de pièces 6
Surface 75 m²
Vous cherchez un investissement en capital sûr qui génère un profit élevé et stable dès le p…
$152,464
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Appartement dans Koluszki, Pologne
Appartement
Koluszki, Pologne
Surface 75 m²
A vendre locaux fonctionnels de 74.98 m2, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble au 19 Proch…
$80,012
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