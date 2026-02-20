Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Grodzisk Mazowiecki County
  4. Commercial

Immobilier commercial en Grodzisk Mazowiecki County, Pologne

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 300 m² dans Grodzisk Mazowiecki, Pologne
Propriété commerciale 300 m²
Grodzisk Mazowiecki, Pologne
Surface 300 m²
Sol 1
Atelier automobile et camion clé en main – Espace industriel à louerPrix: 15 000 PLN (50 PLN…
$4,072
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
OKEASK
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Maison des revenus 2 160 m² dans Chrzanow Duzy, Pologne
Maison des revenus 2 160 m²
Chrzanow Duzy, Pologne
Nombre de pièces 12
Surface 2 160 m²
Espace de stockage et logistique.Salle de rangement A+ avec bureaux et espace de manoeuvre –…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller