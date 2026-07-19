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Appartements à vendre en gmina Zytno, Pologne

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Appartement dans Magdalenki, Pologne
Appartement
Magdalenki, Pologne
Surface 58 000 m²
A vendre, un complexe de deux parcelles agricoles d'une superficie totale de 5800 ha couvert…
$305,823
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Agence
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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