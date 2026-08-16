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Maisons à vendre en gmina Zbaszyn, Pologne

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Maison dans Nowa Wies Zbaska, Pologne
Maison
Nowa Wies Zbaska, Pologne
Surface 95 m²
Maison moderne de 95 m2 par la forêt et le lac – état de développement 400 m du lac Haute qu…
$201,428
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Zbaszyn, Pologne

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