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Appartements à vendre en gmina Zadzim, Pologne

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Appartement dans Wierzchy, Pologne
Appartement
Wierzchy, Pologne
Surface 6 186 m²
A vendre terrain de 6186m2, situé à Wierzchy, la municipalité de Gizałki. Beaucoup au milieu…
$35,557
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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