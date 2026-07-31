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Appartements à vendre en gmina Wolsztyn, Pologne

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Appartement dans Obra, Pologne
Appartement
Obra, Pologne
Surface 450 m²
A vendre 2 parcelles à Obrze, chaque surface de 450m2 Sites situés dans le village pittoresq…
$61,233
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Agence
Zaitseva Estates
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