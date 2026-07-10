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Maisons avec garage à vendre en gmina Wiazowna, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Wiazowna, Pologne
Maison 3 chambres
Wiazowna, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
Une maison de 155 m2 à vendre à Wiśzowna, à seulement 5 km de Varsovie. Spacieuse, fonctionn…
$437,157
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Agence
Mazur Estate
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Caractéristiques des propriétés en gmina Wiazowna, Pologne

avec Vue sur la montagne
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