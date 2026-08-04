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Appartements avec garage à vendre en gmina Wiazowna, Pologne

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Appartement 2 chambres dans Wiazowna, Pologne
Appartement 2 chambres
Wiazowna, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Le développement des logements de la forêt sur la rue Polna à Wi-Zowna sera un projet modern…
$131,180
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Agence
Mazur Estate
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Caractéristiques des propriétés en gmina Wiazowna, Pologne

avec Vue sur la montagne
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