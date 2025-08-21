Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Turek
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Turek, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison dans Obrebizna, Pologne
Maison
Obrebizna, Pologne
Surface 245 m²
Un endroit où on peut entendre des oiseaux chanter et des arbres
$126,430
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Turek, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller