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Appartements à vendre en gmina Trzcianka, Pologne

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3 propriétés total trouvé
Appartement dans Stradun, Pologne
Appartement
Stradun, Pologne
Surface 256 m²
A vendre grande maison avec potentiel d'investissement à Stradun – 256 m2, terrain 1200 m2
$184,774
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Appartement dans Trzcianka, Pologne
Appartement
Trzcianka, Pologne
Surface 4 580 m²
1) Trzcianka – quelques mots sur l'emplacement urbain Trzcianka (province de Wielkopolskie, …
$1,56M
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Appartement 2 chambres dans Trzcianka, Pologne
Appartement 2 chambres
Trzcianka, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Appartement 2 pièces avec jardin – Stork
$74,015
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Caractéristiques des propriétés en gmina Trzcianka, Pologne

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