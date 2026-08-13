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Maisons à vendre en gmina Trabki Wielkie, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans Kleszczewo, Pologne
Maison
Kleszczewo, Pologne
Surface 97 m²
Maison confortable dans le bâtiment du privé de Kleszczevo 97,45 m2 + grenier environ 35 m2
$241,175
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Trabki Wielkie, Pologne

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