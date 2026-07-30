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Loyer mensuel de propriétés commerciales en gmina Tarnowo Podgorne, Pologne

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Propriété commerciale 125 m² dans Baranowo, Pologne
Propriété commerciale 125 m²
Baranowo, Pologne
Surface 125 m²
Twin confortable avec climatisation, cheminée et garage
$2,119
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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