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Appartements à vendre en gmina Radzymin, Pologne

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Appartement 4 chambres dans Radzymin, Pologne
Appartement 4 chambres
Radzymin, Pologne
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 1/2
Description du bien A vendre : un appartement exceptionnel de deux niveaux situé sur la rue …
$407,285
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