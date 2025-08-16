Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Polajewo
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Polajewo, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison dans Polajewo, Pologne
Maison
Polajewo, Pologne
Surface 350 m²
Maison exceptionnelle avec climat – 350 m2, terrain 3914 m2, Polajevo
$429,361
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Polajewo, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller