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Appartements à vendre en gmina Piaski, Pologne

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Appartement dans Godurowo, Pologne
Appartement
Godurowo, Pologne
Surface 2 101 m²
Résidence de 2003: Parc historique et 4 étangs. 3 appartements indépendants
$5,10M
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Agence
Zaitseva Estates
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