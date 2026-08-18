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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en gmina Piaseczno, Pologne

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1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Bobrowiec, Pologne
Duplex 5 chambres
Bobrowiec, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 177 m²
Nombre d'étages 2
Une maison jumelée bien entretenue d'une superficie totale de 177 m2, située sur un terrain …
$632,085
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Caractéristiques des propriétés en gmina Piaseczno, Pologne

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