  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Parzeczew
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Parzeczew, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Skorka, Pologne
Maison 4 chambres
Skorka, Pologne
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 350 m²
Sol 1/1
For sale a standalone house with an area of 270 m² in Warsaw, Wawer, Aleksandrów Pierwszy, s…
$476,678
Agence
OKEASK
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
