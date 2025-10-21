Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Ostrow Wielkopolski
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en gmina Ostrow Wielkopolski, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Karski, Pologne
Appartement
Karski, Pologne
Surface 453 m²
MAISON MODERNE AVEC TARS Toit vert.Technologies modernes. 3.0 m. Thermopompe au sol + photo…
$1,07M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Ostrow Wielkopolski, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller