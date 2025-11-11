Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Nieborow
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Nieborow, Pologne

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Belchow, Pologne
Appartement 1 chambre
Belchow, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Découvrez le confort de la vie moderne dans la zone de progrès à Łódш! Nous vous invitons à…
$83,181
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Nieborow, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller