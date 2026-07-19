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Maisons à vendre en gmina Miedzichowo, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Pachy, Pologne
Maison
Pachy, Pologne
Surface 158 m²
Je recommande d'acheter une maison située dans la forêt. Deux étages, sous-sol, dispose d'un…
$261,954
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Maison dans Miedzichowo, Pologne
Maison
Miedzichowo, Pologne
Surface 120 m²
A vendre, nous vous présentons la Maison des Forêts, qui guérit l'âme – située dans la ville…
$302,923
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