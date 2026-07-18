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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en gmina Lubicz, Pologne

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7 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 359 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 359 m²
Mierzynek, Pologne
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 359 m²
Sol 11/11
Le bâtiment de bureaux est situé près de Plac Zawiszy, sur la route principale de la capital…
$23,448
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Propriété commerciale 1 490 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 490 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 490 m²
Nombre d'étages 4
Un complexe moderne composé de bâtiments de bureaux entourés d'un grand parc avec un étang. …
$27,239
par mois
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Propriété commerciale 150 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 150 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 150 m²
Locaux à louer à Rembertów, Varsovie. Principales caractéristiques de la propriété: Licence…
$1,987
par mois
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Propriété commerciale 1 024 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 024 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 024 m²
Sol 8/11
L'équateur II est le deuxième de quatre bâtiments du complexe de bureaux de l'équateur. Son …
$19,577
par mois
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Propriété commerciale 1 318 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 318 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 318 m²
Sol 1/11
Un complexe moderne composé de trois immeubles à bureaux. Le haut niveau de finition garanti…
$27,202
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Propriété commerciale 1 500 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 500 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 500 m²
Sol 3/5
Spacieux locaux dans un bureau bien connu et complexe commercial. Les locaux peuvent être ut…
$19,553
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Propriété commerciale 1 400 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 400 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 400 m²
Sol 7/11
Un bureau et un immeuble résidentiel situés à la frontière du quartier de Łródmieście, juste…
$15,751
par mois
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Caractéristiques des propriétés en gmina Lubicz, Pologne

avec Garage
avec Vue sur la montagne
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