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Vue sur la mer Maisons à vendre en gmina Lubicz, Pologne

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3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 4 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
Segment intermédiaire à vendre - Białołęka, Brzeziny Street. Un segment central moderne et f…
$527,238
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Mazur Estate
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Maison 7 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 7 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 758 m²
Nombre d'étages 2
VILLA MODERNE DANS LE CŒUR DE L'Ancien MOKOTÓW Villa spacieuse Espace unique **** CHAMBRE…
$4,21M
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Maison 7 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 7 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
La maison est située dans la dernière rangée de bâtiments, bordant directement la forêt de K…
$3,84M
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Caractéristiques des propriétés en gmina Lubicz, Pologne

avec Garage
avec Vue sur la montagne
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