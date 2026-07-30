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Vue sur la mer Maisons à vendre en gmina Lesznowola, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Mysiadlo, Pologne
Maison 3 chambres
Mysiadlo, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Nombre d'étages 2
Maisons inspirées par la lumière, l'harmonie et la nature Zielone Mysiadło est un quartier m…
$344,427
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Agence
Mazur Estate
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Caractéristiques des propriétés en gmina Lesznowola, Pologne

avec Garage
avec Vue sur la montagne
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