Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Krzywin
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en gmina Krzywin, Pologne

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kopaszewo, Pologne
Appartement 3 chambres
Kopaszewo, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 59 m²
– Emplacement Je vous recommande d'acheter un appartement confortable et spacieux. Situation…
$55,325
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Krzywin, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller