Immobilier commercial en gmina Kostrzyn, Pologne

Propriété commerciale 75 m² dans Czerlejno, Pologne
Propriété commerciale 75 m²
Czerlejno, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Offre en préparation. Appartement 3 pièces en bon état. Bâtiment 1988
$115,242
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
