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Studios à vendre en gmina Koluszki, Pologne

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1 propriété total trouvé
Studio 6 chambres dans Koluszki, Pologne
Studio 6 chambres
Koluszki, Pologne
Nombre de pièces 6
Surface 75 m²
Vous cherchez un investissement en capital sûr qui génère un profit élevé et stable dès le p…
$152,464
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Koluszki, Pologne

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