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Loyer mensuel de appartements en gmina Kleszczewo, Pologne

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Appartement 1 chambre dans Tulce, Pologne
Appartement 1 chambre
Tulce, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
L'appartement de Tulce près de Poznań
$474
par mois
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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