  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Kaczory
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Kaczory, Pologne

2 propriétés total trouvé
Maison dans Dziembowo, Pologne
Maison
Dziembowo, Pologne
Surface 1 673 m²
Aujourd'hui, gm. Canards
$63,781
Maison dans Kaczory, Pologne
Maison
Kaczory, Pologne
Surface 150 m²
À vendre: Maison autonome à Kaczory k. Scies – confort, nature et paix!
$320,298
