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Loyer mensuel de Maisons en gmina Izabelin, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Laski, Pologne
Maison 6 chambres
Laski, Pologne
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 584 m²
Sol 1/2
A louer maison, 6 pièces, 432.17 m2, Łomianki.WESTATE L'établissement présente une spacieuse…
$5,764
par mois
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Agence
OKEASK
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