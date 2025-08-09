Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Grodziec
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Grodziec, Pologne

1 propriété total trouvé
Appartement dans Czarnybrod, Pologne
Appartement
Czarnybrod, Pologne
Surface 250 m²
A vendre, une maison vieille de 200 ans, construite de minerai, les maisons dites "Iron de l…
$534,303
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
