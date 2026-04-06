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Immobilier commercial en gmina Gora Kalwaria, Pologne

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 3 000 m² dans Baniocha, Pologne
Propriété commerciale 3 000 m²
Baniocha, Pologne
Nombre de pièces 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 3 000 m²
Sol 2
A vendre: un restaurant unique et complexe d'hôtels situé dans le quartier pittoresque de Ba…
$2,28M
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Agence
OKEASK
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