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Appartements à vendre en gmina Gizalki, Pologne

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Appartement dans Wronow, Pologne
Appartement
Wronow, Pologne
Surface 7 622 m²
A vendre une parcelle de 7.622m2 située à Gizałki, municipalité de Gizałki. La parcelle est …
$50,064
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en gmina Gizalki, Pologne

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