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Loyer mensuel de appartements en gmina Czerwonak, Pologne

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Appartement 2 chambres dans Kozieglowy, Pologne
Appartement 2 chambres
Kozieglowy, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Il est idéal pour ceux qui recherchent un endroit confortable et fonctionnel pour vivre
$591
par mois
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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