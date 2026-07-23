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Appartements à vendre en gmina Bartoszyce, Pologne

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Appartement 2 chambres dans gmina Bartoszyce, Pologne
Appartement 2 chambres
gmina Bartoszyce, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 48 m²
Vous cherchez un appartement que vous voulez rénover sous vous-même ? Garage supplémentaire,…
$62,975
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Agence
Zaitseva Estates
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