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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Baltow, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Skarbka, Pologne
UP UP
Maison 2 chambres
Skarbka, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 300 000 m²
Nombre d'étages 1
Maison avec installations d'investissement sur la rivière Kamienna – près de BałtówDESCRIPTI…
$485,330
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