Immobilier commercial en Gdynia, Pologne

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 79 m² dans Gdynia, Pologne
Propriété commerciale 79 m²
Gdynia, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
Nombre d'étages 6
SERVICE LOCAL + MOIS 79 m2 + environ 20 m2 entrepôt HISTOIRE ET EXPÉRIENCE Notre boutique de…
$686,263
Vendeur particulier
Langues
Polski
Propriété commerciale 136 m² dans Gdynia, Pologne
Propriété commerciale 136 m²
Gdynia, Pologne
Nombre de pièces 4
Surface 136 m²
Avantages Un appartement de deux étages sur la pittoresque rue Hallera à Gdynia St Maximilia…
$601,267
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
