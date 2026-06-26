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Appartement 1 chambre dans Dantzig, Pologne
Appartement 1 chambre
Dantzig, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 2/4
Appartement dans un bloc d'appartements construit en 2024! Nous vous invitons à vous famili…
$742
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Dantzig, Pologne

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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