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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Dantzig, Pologne

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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Dantzig, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Dantzig, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 2/5
Appartement A5 (3 pièces, 67,45 m2) - Toruńska 16, GdańskA vendre: Un confortable appartemen…
$340 744
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