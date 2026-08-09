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Maisons avec garage à vendre en Dantzig, Pologne

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1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Dantzig, Pologne
UP UP
Chalet 5 chambres
Dantzig, Pologne
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Nombre d'étages 3
PRINCIPES DE LA FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION FORMAT…
$655,558
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Dantzig, Pologne

avec Jardin
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