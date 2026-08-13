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Penthouses avec garage à vendre en Bielsko Biala, Pologne

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Penthouse 4 chambres dans Bielsko Biala, Pologne
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Penthouse 4 chambres
Bielsko Biala, Pologne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Sol 5/5
PENTHOUSE AVEC UN TERRACE DE 96 SQM AU CŒUR DE BIELSKO-BIAALa vie privée. Espace. Vues. Sécu…
$481,826
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Bielsko Biala, Pologne

avec Jardin
avec Terrasse
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