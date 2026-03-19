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Propriétées résidentielles à vendre en Białystok, Pologne

appartements
38
38 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/1
$164,072
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/1
$192,827
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
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OneOne
Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 1/1
$162,381
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
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Białystok, Pologne
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Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
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Nombre de salles de bains 1
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/1
$197,225
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/1
$164,072
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
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$162,381
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/1
$218,537
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/1
$164,072
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/1
$192,827
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Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
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Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/1
$197,225
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Appartement 4 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 4 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/1
$236,467
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/1
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Surface 48 m²
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Surface 57 m²
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Surface 49 m²
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
$214,478
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Appartement 3 chambres dans Białystok, Pologne
Appartement 3 chambres
Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
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Białystok, Pologne
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Surface 63 m²
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Białystok, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/1
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Białystok, Pologne
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Surface 63 m²
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Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
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Caractéristiques des propriétés en Białystok, Pologne

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