Club house Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

🌊 Villa au bord de la mer à Oman • GRATUIT • Une résidence pour les propriétaires
✨ Le mode de vie de la station, qui est généralement choisi pour les loisirs, peut maintenant être possédé. ✨ Pleine propriété pour les étrangers. ✨ La propriété immobilière donne droit à un permis de séjour à Oman.
- Oui.
Villa Club fermé à Jebel Sifah
Zone côtière prestigieuse où la mer rencontre les montagnes. Seulement 35 à 40 minutes pour Muscat.
Ce n'est pas seulement une maison – c'est une station de style de vie.
- Oui.
🏡 Formats de villa
🛏 1 chambre - ~75 m2 💰 à partir de 210.000 USD (TVA comprise)
🛏🛏 2 chambres - ~98 m2 💰 273 000 USD (TVA comprise)
🛏🛏🛏 3 chambres - ~120 m2 💰 à partir de 337 000 USD (TVA incluse)
📌 Faible densité du bâtiment, nombre limité de maisons.
- Oui.
🏡 Ensemble de villas
Le prix comprend déjà:
✔ Finition complète.
✔ Mobilier intégré
✔ Cuisine équipée
✔ Salles de bains entièrement équipées
✔ Armoires intégrées
Aucun investissement supplémentaire nécessaire après achat.
- Oui.
🌿 Confidentialité et confort
✔ Territoire fermé
✔ Terrains spacieux
✔ Jardins privés et terrasses
✔ Possibilité d'ajouter piscine, espace barbecue, aménagement paysager
Vous formez le niveau de résidence - du minimalisme élégant à une villa de villégiature.
- Oui.
🌟 Infrastructure de Jebel Sifah
🏖 Plages privées et mer
⛵ Marina pour yachts
⛳ Terrain de golf
🏨 Hôtels et clubs de plage
☕ Restaurants et cafés
🏋️ Zones de fitness et de sport
🌴 Environnement de villégiature au niveau international
Format de vie, comparable aux stations balnéaires.
- Oui.
💳 Conditions d'achat
✔ Acompte - 10%
✔ Jusqu'à 3 ans
✔ Pleine possession - Gratuit
📌 La propriété donne un permis de séjour à Oman avec possibilité d'extension.
- Oui.
📈 Attractivité des investissements
✔ Propriété de villégiature en bord de mer
✔ Le marché en croissance d'Oman
✔ Demande élevée de loyer
✔ Le modèle de revenu en dollars
✔ Offre limitée de villas
- Oui.
🤝 Soutien de la transaction clé en main
• Sélection des objets à votre intention
• Appui juridique
• Calculs sûrs
• Soutien après achat
• Consultations sur la location et la rentabilité
- Oui.
👨💼 Consultation individuelle avec l'expert immobilier Oman
Voyons...
• Scénarios de rentabilité et de propriété • Sélection du format de la villa • Stratégie d'achats financiers • Risques et structure des transactions
🚩 Disponibilité et conditions préciser lors de l'application
📞 Écrivez pour recevoir:
Planification des prix courants des calculs financiers Consultation personnelle 💬