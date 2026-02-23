  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Club house Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

Club house Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

Mascate, Oman
depuis
$210,000
T.V.A.
;
10
Laisser une demande
ID: 33913
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Oman
  • État
    Mascate

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🌊 Villa au bord de la mer à Oman • GRATUIT • Une résidence pour les propriétaires

✨ Le mode de vie de la station, qui est généralement choisi pour les loisirs, peut maintenant être possédé. ✨ Pleine propriété pour les étrangers. ✨ La propriété immobilière donne droit à un permis de séjour à Oman.

- Oui.

Villa Club fermé à Jebel Sifah

Zone côtière prestigieuse où la mer rencontre les montagnes. Seulement 35 à 40 minutes pour Muscat.

Ce n'est pas seulement une maison – c'est une station de style de vie.

- Oui.

🏡 Formats de villa

🛏 1 chambre - ~75 m2 💰 à partir de 210.000 USD (TVA comprise)

🛏🛏 2 chambres - ~98 m2 💰 273 000 USD (TVA comprise)

🛏🛏🛏 3 chambres - ~120 m2 💰 à partir de 337 000 USD (TVA incluse)

📌 Faible densité du bâtiment, nombre limité de maisons.

- Oui.

🏡 Ensemble de villas

Le prix comprend déjà:

✔ Finition complète.

✔ Mobilier intégré

✔ Cuisine équipée

✔ Salles de bains entièrement équipées

✔ Armoires intégrées

Aucun investissement supplémentaire nécessaire après achat.

- Oui.

🌿 Confidentialité et confort

✔ Territoire fermé

✔ Terrains spacieux

✔ Jardins privés et terrasses

✔ Possibilité d'ajouter piscine, espace barbecue, aménagement paysager

Vous formez le niveau de résidence - du minimalisme élégant à une villa de villégiature.

- Oui.

🌟 Infrastructure de Jebel Sifah

🏖 Plages privées et mer

⛵ Marina pour yachts

⛳ Terrain de golf

🏨 Hôtels et clubs de plage

☕ Restaurants et cafés

🏋️ Zones de fitness et de sport

🌴 Environnement de villégiature au niveau international

Format de vie, comparable aux stations balnéaires.

- Oui.

💳 Conditions d'achat

✔ Acompte - 10%

✔ Jusqu'à 3 ans

✔ Pleine possession - Gratuit

📌 La propriété donne un permis de séjour à Oman avec possibilité d'extension.

- Oui.

📈 Attractivité des investissements

✔ Propriété de villégiature en bord de mer

✔ Le marché en croissance d'Oman

✔ Demande élevée de loyer

✔ Le modèle de revenu en dollars

✔ Offre limitée de villas

- Oui.

🤝 Soutien de la transaction clé en main

• Sélection des objets à votre intention

• Appui juridique

• Calculs sûrs

• Soutien après achat

• Consultations sur la location et la rentabilité

- Oui.

👨‍💼 Consultation individuelle avec l'expert immobilier Oman

Voyons...

• Scénarios de rentabilité et de propriété • Sélection du format de la villa • Stratégie d'achats financiers • Risques et structure des transactions

🚩 Disponibilité et conditions préciser lors de l'application

📞 Écrivez pour recevoir:

Planification des prix courants des calculs financiers Consultation personnelle 💬

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison
Surface, m² 98.0
Prix ​​par m², USD 2,758
Prix ​​de l'appartement, USD 270,270

Localisation sur la carte

Mascate, Oman

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Amazi
Salalah, Oman
depuis
$513,975
Villa Trump Villas Aida Darglobal
Tawiyan Yiti, Oman
depuis
$2,04M
Vous regardez
Club house Vasa kurortnaa rezidencia v Omane
Mascate, Oman
depuis
$210,000
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Trump Villas Aida Darglobal
Villa Trump Villas Aida Darglobal
Villa Trump Villas Aida Darglobal
Villa Trump Villas Aida Darglobal
Villa Trump Villas Aida Darglobal
Afficher tout Villa Trump Villas Aida Darglobal
Villa Trump Villas Aida Darglobal
Tawiyan Yiti, Oman
depuis
$2,04M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Founded in 1999 with the mission to create the best luxury golf experience in the world. The Trump Organization has built the best of award-winning golf courses, offering an unsurpassed level of luxury, amenities and performance. Overlooking the ocean at 130 meters above sea level, Trump Int…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Amazi
Villa Amazi
Villa Amazi
Villa Amazi
Villa Amazi
Afficher tout Villa Amazi
Villa Amazi
Salalah, Oman
depuis
$513,975
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
🌊 💎 Autres🌴 🔥 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 25🏝 Autres▪ квартала: Amazi Cove▪ ▪ ▪ ▪ C'est pas vrai.🌟 🏖 7 ans⚓ Club de plage🍽 17 ресторанов и ка🛍 15 ans et plus💆‍♀️ Le bien-être du SPA🎾 🚤 🌿 🏨 🏡 Amazi🔹 Villa jumelée 2 с🔹 Villa autonome 2 с — 641 488 $🔹 Villa autonome 3 с — от 723 655 $🔹 Villa autonome 4 с — от …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Realting.com
Aller