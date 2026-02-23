Club house Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

🌊 Villa au bord de la mer à Oman • GRATUIT • Une résidence pour les propriétaires

✨ Le mode de vie de la station, qui est généralement choisi pour les loisirs, peut maintenant être possédé. ✨ Pleine propriété pour les étrangers. ✨ La propriété immobilière donne droit à un permis de séjour à Oman.

Villa Club fermé à Jebel Sifah

Zone côtière prestigieuse où la mer rencontre les montagnes. Seulement 35 à 40 minutes pour Muscat.

Ce n'est pas seulement une maison – c'est une station de style de vie.

🏡 Formats de villa

🛏 1 chambre - ~75 m2 💰 à partir de 210.000 USD (TVA comprise)

🛏🛏 2 chambres - ~98 m2 💰 273 000 USD (TVA comprise)

🛏🛏🛏 3 chambres - ~120 m2 💰 à partir de 337 000 USD (TVA incluse)

📌 Faible densité du bâtiment, nombre limité de maisons.

🏡 Ensemble de villas

Le prix comprend déjà:

✔ Finition complète.

✔ Mobilier intégré

✔ Cuisine équipée

✔ Salles de bains entièrement équipées

✔ Armoires intégrées

Aucun investissement supplémentaire nécessaire après achat.

🌿 Confidentialité et confort

✔ Territoire fermé

✔ Terrains spacieux

✔ Jardins privés et terrasses

✔ Possibilité d'ajouter piscine, espace barbecue, aménagement paysager

Vous formez le niveau de résidence - du minimalisme élégant à une villa de villégiature.

🌟 Infrastructure de Jebel Sifah

🏖 Plages privées et mer

⛵ Marina pour yachts

⛳ Terrain de golf

🏨 Hôtels et clubs de plage

☕ Restaurants et cafés

🏋️ Zones de fitness et de sport

🌴 Environnement de villégiature au niveau international

Format de vie, comparable aux stations balnéaires.

💳 Conditions d'achat

✔ Acompte - 10%

✔ Jusqu'à 3 ans

✔ Pleine possession - Gratuit

📌 La propriété donne un permis de séjour à Oman avec possibilité d'extension.

📈 Attractivité des investissements

✔ Propriété de villégiature en bord de mer

✔ Le marché en croissance d'Oman

✔ Demande élevée de loyer

✔ Le modèle de revenu en dollars

✔ Offre limitée de villas

🤝 Soutien de la transaction clé en main

• Sélection des objets à votre intention

• Appui juridique

• Calculs sûrs

• Soutien après achat

• Consultations sur la location et la rentabilité

👨‍💼 Consultation individuelle avec l'expert immobilier Oman

• Scénarios de rentabilité et de propriété • Sélection du format de la villa • Stratégie d'achats financiers • Risques et structure des transactions

🚩 Disponibilité et conditions préciser lors de l'application

📞 Écrivez pour recevoir:

Planification des prix courants des calculs financiers Consultation personnelle 💬