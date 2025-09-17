Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas Piscine à vendre en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

Agios Sergios
3
2 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Agios Sergios, Chypre du Nord
Villa 2 chambres
Agios Sergios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
☀️Projet de villa unique au cœur de la Méditerranée☀️Projet de villa complète☀️Installations…
$231,760
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 3 chambres dans Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Entièrement meublé semi-détaché 3+1 Villa à Sunrise projet🏡Le projet ISATIS SUNRISE est situ…
$365,936
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Türkçe
